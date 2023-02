Se billeder fra ulykken på Lillebæltsbroen, der lammede trafikken i timevis

Tankvogn ragede ud over vognbanen

To lastbiler stødte sammen midt på broen i østgående retning, da en autotransport ramte venstre bagende af en tankvogn, som ragede lidt ud over vognbanen efter at have kørt ud i nødsporet.

Efter sammenstødet gik der ild i autotransporten. Den tabte flere biler fra ladet.

Kort efter fik chaufføren hurtig hjælp fra et vidne på broen til at komme ud af bilen. Det skriver JydskeVestkysten.



Ifølge undersøgelser havde tankvognen mekaniske problemer.