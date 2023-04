Se billederne fra bilmesse i Fredericia

Lynge har også et godt råd, hvis man er ny i veteranbilverden og gerne vil være med på vognen.

- Man skal vide, at man køber en gammel bil, og så skal man forstå, at det kan være svært at køre veteranbil. Så start med noget simpelt og mærk efter hvordan det er at køre i den. Så kan man bevæge sig op i graderne derfra. Man kan for eksempel starte med en Ford Anglia, siger veteranbilforhandleren.

Du kan swipe til højre eller venstre i billedgalleriet herunder.