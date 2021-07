Se billederne: Sådan fejrede byen 'Slaget om Fredericia'

Den 6. juli 1849 blev 1.850 danske soldater dræbt eller såret i kampene under det berømte udfald fra voldene mod de slesvig-holstenske styrker, der i flere måneder havde belejret Fredericia. Den danske hær mødte op med 19.000 soldater, mens fjenden rådede over cirka 14.000 mand.

Når byen under 6. Juli-Dagene mindes 'Slaget om Fredericia', er det med blandede følelser. Det er både følelse af respekt for og sorg over de faldne, men også en glædens dag over sejren.

Se billedserien fra dagens fejringer i Fredericia. Før musen hen over pilen for at navigere rundt i billederne.