Sexdukker, pisk og dildoer - Søren følte sig frem ved arrangement, som han har manglet

Af Mads Otte Udgivet 8. feb I samarbejde med TV2 Østjylland

Malthe Bertram troede, at han havde fået en ven at dele hverdagen med, men det viste sig, at han var kommet i kløerne på en udspekuleret krænker.

Selvom det nu er syv år siden, sidder de dårlige minder stadig fuldstændigt klare i Malthe Bertrams hukommelse. Han blev som ni-årig udsat for krænkelser over Snapchat af en voksen mand. Nu står han som 16-årig frem for at bryde et tabu og for at gøre sit for, at andre ikke ender i samme situation.

Malthe Bertram fortæller her, hvad det gjorde ved ham at blive udsat for krænkelser over Snapchat.

- Jeg føler, at det er et stort tabu, det som jeg har været igennem, og det som alt for mange andre unge mennesker kommer igennem. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man tør at gå frem og sige det, og sige man har brug for noget hjælp, fordi du ikke kan holde det for dig selv. Man har brug for at snakke med nogle andre mennesker om det, siger Malthe Bertram til TV2 Østjylland.

Har fået tilladelse fra forældrene Malthe Bertram blev tilbudt anonymitet af hensyn til sin uddannelse som tømrer og sin fremtid, men det afslog han. Han vil ikke skamme sig over, hvad han har oplevet, og derfor var det vigtigt for ham at stå frem med navn. TV2 Østjylland har indhentet tilladelse fra Malthe Bertrams forældre til, at han fortæller sin historie, da han er under 18 år. Fold ud

Lærte hinanden at kende på lejr For at forstå Malthe Bertrams sag skal vi tilbage til 2017. Her er han som ni-årig på cross-sommerlejr i Grenaa. Her mødes han med andre børn på sin egen alder om deres fælles passion for sporten, ligesom der – helt naturligt – er ældre tilskuere og frivillige på lejren. En af dem er en dengang 23-årig mand, der bakker Malthe Bertram og de øvrige kørere op.

Fra den ene dag til den anden, så en aften, så sender han en video, hvor han onanerer Malthe Bertram, 16 år, Yding

Efter lejren bliver de venner på Snapchat, og i en måneds tid skriver de løst og fast om cross, skolen og andre hverdagsting. Men så sker der pludselig noget. - Fra den ene dag til den anden, så en aften, så sender han en video, hvor han onanerer. Jeg tænkte, den skulle have været til hans kæreste, så det tænkte jeg ikke mere over. Så da jeg havde åbnet den, lagde jeg mig bare til at sove. Men så blev han bare ved hver aften, hver dag og hver morgen. Så var der et eller andet, jeg åbnede på min telefon af ham, hvor han enten onanerede, eller hvor han skrev et eller andet seksuelt til mig, fortæller Malthe Bertram.

Hvad er grooming? Grooming betegner en proces, hvor en mental eller aldersmæssigt overlegen person opbygger en relation til et barn eller en ung med henblik på at udnytte barnet eller den unge seksuelt. Grooming foregår over tid og er ofte en avanceret manipulationsproces af både barnet og ofte også barnets omgivelser fx forældrene. Grooming kan foregå både fysisk og digitalt – eller som en blanding, hvor det fx starter fysisk, men udvikler sig til, at den voksne også manipulerer eller presser barnet til at dele nøgenbilleder af sig selv. I dag ser vi mange tilfælde af grooming, hvor det udelukkende foregår digitalt. Når grooming foregår i den fysiske verden, har barnet ofte en relation til den voksne i forvejen, fx en ven af familien, en lærer eller en træner. Kilde: Red Barnet Fold ud

Forsøger at sige fra Indimellem er der stadig plads til dagligdagssnakke, men de grænseoverskridende beskeder, videoer og billeder begynder at fylde mere og mere. Malthe Bertram forsøger at sige fra og skrive 'ad' til nogle af tingene, men det er svært for ham som barn at sige fra over for krænkelserne.

Manden begynder at true den nu 10-årige dreng med at gøre ham og hans storesøster ondt, hvis han siger noget til nogen. - Når han lige pludselig, ud af det blå, kan sende et billede, hvor han holder ude foran min skole og siger, at han henter mig, når jeg er fri, så har man jo ikke rigtig lyst til at cykle fem kilometer hjem. Frygtede han pludselig var der I flere måneder står det på, hvor Malthe Bertram ikke tør blokere manden eller fortælle nogen noget om, hvad der foregår. Han er hele tiden på vagt og er nervøs for at åbne beskederne på sin telefon. Ingen skal se, hvad det er, han bliver udsat for. Men hvorfor fortæller han det ikke til sine forældre eller andre, der kan hjælpe ham? - Jeg følte, der var noget galt med mig, fordi det skete for mig, og det ikke skete for mine andre kammerater. Så jeg følte, at det var mig, der var noget galt med. Og som 9-10-årig der stoler du stort set på, hvad alle voksne siger. Det er jo dem, man skal tro på, og det er dem, der har ret, forklarer han i dag, ligesom han sætter ord på, hvor meget frygten for, at der skulle ske ham eller søsteren noget, fylder: - Jeg turde ikke bare fjerne ham og sige noget til mine forældre, for så var jeg sikker på, at han ville være der lige pludselig, når jeg tog hjem fra skole. Så derfor holdt jeg det bare for mig selv.

Man kan have nogle standardindstillinger, der gør, at børn og unge ikke kan blive kontaktet fra fremmede voksne Per Frederiksen, psykolog, Red Barnet

Halvdelen er over Snapchat Malthe Bertram bliver udsat for det fænomen, der hedder grooming. I 2023 blev det gjort ulovlig ved lov, og Red Barnet fortæller, at halvdelen af de sager, som de har kendskab til omkring grooming, er foregået via Snapchat. - Snapchat er billedbaseret, det er den måde, man kommunikerer på. Og der er ingen form for verificering. Alle kan bare oprette en profil, og så er det ret nemt at finde nye venner. Det er ret nemt at sende ud til mange og skabe nye kontakter på den platform, siger psykolog hos Red Barnet Per Frederiksen til TV2 Østjylland.

I sagen om soldaten fra Randers, der sidder varetægtsfængslet på andet år for en række grovere forbrydelser mod mindreårige piger, har politiet fundet frem til, at han har sendt flere tusinde venneanmodninger. På den måde er han kommet i kontakt med de piger, som politiet mener, han har udsat for voldtægter, voldtægtsforsøg, grooming og blufærdighedskrænkelser. Snapchat forsvarer sig Per Frederiksen mener, at Snapchat burde gøre det sværere for krænkere at operere her. - Snapchat og i øvrigt også mange af de andre platforme har et kæmpe ansvar for at sikre, at man kan have verificering. Man kan have nogle standardindstillinger, der gør, at børn og unge ikke kan blive kontaktet fra fremmede voksne. Der er mange muligheder, mener Per Frederiksen.

Snapchat: Vi gør meget TV2 Østjylland har forholdt kritikken fra Red Barnet for Snapchat. Herfra lyder det, at man har lavet en række tiltag for at gøre børn og unges dagligdag på mediet mere sikkert. Her er det skriftlige svar, som mediet er kommet med: 'Enhver seksuel udnyttelse af unge er forfærdeligt og ikke mindst ulovligt, og vores tanker går til ofrene i denne sag. Snapchat er designet, så det er svært for gerningsmænd at finde og interagere med de unge, og vi har ekstra sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at fremmede kan søge efter teenagere. Vi har blandt andet advarsler i appen, hvis en bruger uden fælles venner, forsøger at kontakte dem, og vi har nemme rapporteringsværktøjer, så man hurtigt kan få hjælp. Derudover har vi i appen vores Familiecenter, hvor forældre kan se, hvem deres teenagere taler med, og hvem deres venner er.' Fold ud

Red Barnet hører om flere sager, hvor grooming fører til overgreb på børn, og det er også, hvad politiet mener, at soldaten fra Randers har gjort. Han har startet en relation på Snapchat med mindreårige piger, og så har han – ifølge politiets sigtelser – udsat dem for grove sædelighedsforbrydelser. Om det kunne være endt så galt i Malthe Bertrams tilfælde, er svært at vide. Så vidt nåede det aldrig for ham. Kammerat slår alarm På en køretur med hans tvillingebror og en fælles kammerat fra hjemmet i Yding ved Horsens til Djurs Sommerland tikker der endnu en snap ind fra manden. Og vennen opdager, at der bliver sendt noget grænseoverskridende til Malthe Bertram. - Han siger til sine forældre, at der altså må være noget galt, og de tager så fat i mine forældre. Og så spørger de mig ind til, hvad der sker. Men det var ikke sjovt at skulle gå til bekendelse. - Jeg ville jo ikke have, at de skulle se mig som en, der havde oplevet det. Selvom man ikke var så gammel, så var man jo stadig der, hvor man følte, at der var noget galt med en. Så det skulle mine forældre bare ikke vide, fortæller Malthe Bertram. Men da det så ender med, at det bliver anmeldt, og ham her manden, han får at vide, at det her ikke er okay, og der starter en sag mod ham, er der så ikke også en form for lettelse i dig? - Det er den bedste tid, der har været, det halve år. Det er det virkelig, fordi så fik man snakket om det. Og det er jo derfor, at det er så vigtigt, at man får sagt det.

Jeg kan huske, at jeg da ikke synes, det var sjovt, at mine forældre skulle til at kigge mine beskeder igennem, men alligevel er det bare vigtigt Malthe Bertram, 16 år, Yding

Har gode råd til forældrene Det viser sig, at manden har flere krænkelser mod mindreårige bag sig, og der falder en dom mod ham i august 2018. Selve sagen med Malthe bliver ikke en del af retssagen, fordi anklagemyndigheden vurderer, at den ikke vil føre til en hårdere straf, end den han i samme periode får for blufærdighedskrænkelser mod et andet barn. Men Malthe får en erstatning. Og grooming helt specifikt er ikke en del af retssagen, for det bliver altså først gjort ulovligt ved en ny lov i 2023.