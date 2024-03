Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler følgende for børns skærmtid:

Børn fra 0 til 2 år bør ikke bruge skærme.

Børn fra 2 til 5 år må maks have en times daglig skærmtid i selskab med en forælder.

Børn op til 14 år bør maks have to timers rekreativ skærmtid om dagen.

Unge over 14 år skal selv inddrages i overvejelserne om, hvor meget skærmtid den unges liv kan holde til.

Kilde: WHO.int

