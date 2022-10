Skibet, der er 101 meter langt og 18 meter bredt, lå ikke i sejlrenden, hvorfor det ikke var til gene for andre skibe.

Ikke desto mindre blev skibet søndag blevet trukket flot til havnen i Fredericia, hvor det også kom fra, inden det stødte på grund, efter at det havde losset og lastet containere.

Politiet tog samme ombæring skibets kaptajn med på politigården i Odense for at få taget en blodprøve, da de formodede, at der var tale om spiritussejlads.