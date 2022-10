Skib stødt på grund i Lillebælt - kan ligge der et stykke tid

- En båd med betjente blev sat i vandet, og efter at have bordet skibet konstaterede betjentene, at kaptajnen skulle med på stationen i Odense, hvor han fik taget en blodprøve efter mistanke om spiritussejlads, siger Kenneth Taanquist, vagtchef hos Fyns politi.



Svaret kommer engang efter middag fredag.

Skibet var sejlet ud fra havnen i Fredericia, hvor det havde opholdt sig for at losse og laste containere.