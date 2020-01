Skinnerod eller er der en mening?

At lave clickbaits ligger os fjernt, men denne historie er lidt svær at præsentere anderledes. Ved et tilfælde kom vi forbi fagbladet Ingeniørens hjemmeside og fandt noget rigtigt interessant, (Synes vi, I behøver ikke skrive ind, hvis I er uenige)

Ingeniøren har en brevkasse, hvor man kan spørge om teknik i al almindelighed, og en læser har spurgt, hvorfor der er tilsyneladende overflødige skinner på jernbanesporet på den gamle bro over Lillebælt. Og der er en forklaring på alting.

Den gamle Lillebæltsbro er bygget i 1935, og den kan ikke klare at blive påkørt af et moderne tog, der vejer meget mere og slæber meget mere end tog gjorde i 1935. Derfor er der lagt nogle ekstra skinner ud, der skal fange hjulene, hvis de af en eller anden grund skulle blive hoppe af sporet. Således forhindrer de en større katastrofe, som det ville være, hvis et tog ramte en af de bærende konstruktioner.(Se billede her under).

Her ser man de skinner, der holder på toget, hvis det værste skulle ske. Foto: Banedanmark

Som man kan se, er der to slags ekstra skinner. Der forreste sæt skal holde hjulene inde, og de næste skal holde dem nær sporet. Nu ved I det.