Skoleleder frygter, at regeringens plan ender med at svække lærerværelserne

- Jeg kan godt forstå, at man kan have en bekymring om, at tingene vil blive udvandede, så der er skoler, hvor der ingen læreruddannede er. Jeg synes jo stadigvæk, at det er vigtigt, at det primære mål er, at man har læreruddannede i folkeskolen. Men jeg appellerer til, at man tænker på en ny måde, siger hun.

Anni Matthiesen afviser ikke, at man vil se på en anden minimumsgrænse for, hvor mange læreruddannede der minimum skal være, hvis de nuværende 95 procent ender med at blive afskaffet.

Musiker løste akut mangel

45 minutters kørsel fra den fredericianske del af Trekantområdet var man tvunget til at tænke på en ny måde.

På Hovedgård Skole i Horsens Kommune hyrede skoleleder, Anette Frank, for halvandet år siden Steen Lavigna, da det ikke var muligt at finde en læreruddannet til at varetage undervisningen.