Skolemesterskaberne i e-sport har fundet sine vindere

I knap så mange år har en anden populær sportsgren blandt skoleeleverne også haft sit eget skolemesterskab, hvor 52 hold dette skoleår har deltaget.

Her er der tale om e-sport, og hele tirsdagen har finalestævnet i skydespillet Counter Strike og fodboldspillet FC (tidligere kendt som FIFA, red.) været afholdt i Fredericia Idrætscenter. Ud af de 52 hold skulle de 16 bedste i dag 'game' om guldet.

Vinderne af turneringen i Counter Strike var Bakkeskolen Cosmos fra Esbjerg, mens et brødrepar fra Fredericia Realskole blev skolemestre i virtuel fodbold.

Det er andet år, at folkeskoleelevere dyster om at kalde sig de bedste inden for computerspil. Modsat skolefodbold der kun involverer elever fra udskolingen, var det eneste krav for at deltage i skolemesterskaberne i e-sport at gå i grundskolen.