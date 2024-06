Slem skuffelse gav træner en idé, så tusindvis af piger kan mødes

- Det viste sig, at der ingen andre piger var tilmeldt stævnet. Kun drenge. Det ville vi ikke opleve igen, og så måtte vi selv i gang med at lave et fodboldstævne for piger, fortæller idemanden bag cuppen.



Som sagt så gjort. I 1996 blev det første Madsby Pige Cup afholdt under mere beskedne forhold end i dag.



- Vi var lidt sent ude med at søge penge til markedsføring af cuppen, så der kom kun otte hold, og vi spillede på to små baner her i Madsbyparken. Men det var skide hyggeligt, og vi var alle glade for, at vi gennemførte det.