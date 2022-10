Sønderjyske landmænd skal på klimaskolebænken

Klimadagen afholdes i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Landbrugsrådgivning Syd. En af oplægsholderne på dagen er Nykredits landbrugsdirektør, Poul Erik Jørgensen, der ser frem til at møde de sønderjyske deltagere.

- Bæredygtige landbrug er i høj kurs hos kunder, samfund og finansielle partnere. I Nykredit har vi givet et samfundsløfte om, at vi vil bidrage til udviklingen i hele Danmark, og derfor er vi også stolte af vores engagement i landbrugets klimaværktøj ESGreen Tool og klimadage som denne, hvor vi hjælper endnu flere danske landmænd til at lave bæredygtige investeringer på deres bedrifter, siger han.