Solopgangen byder på kanonskud i Fredericia

Besøg af dronningen

Klokken 09.30 ankommer Dronning Margrethe til mindegudstjeneste. Hun har deltaget i alle jubilæer i sin tid.

- Det betyder meget for os. Det er stort, at hun vælger at komme og har gjort det alle gangene, fortæller Christian Bro (S).

Herefter ledsages Dronning Margrethe ud af kirken og til Meldahls Rådhus af borgmester Christian Bro og formanden for 6. Juli Komiteen Erik Schwensen. Her vil gardehusarregiment står opmarcheret med ti heste ved indgangen til kirkegården.

Senere lørdag klokken11.00 afgår 6. juli-processionen fra Bülows Plads. Her spilles musik og holdes taler. Frem til Krigergraven er processionen en sørgemarch, der føres an af soldater fra garnisionen. Sørgemarchen afsluttes med en tale ved gravmonumentet for de soldater som faldt under slaget i 1849.

Dagen afsluttes klokken 23.00 med et festfyrværkeri fra Volden i Fredericia.