Sosu-elev får 11 millioner i erstatning efter covid-19 vaccine

Det skriver Fagbladet FOA.

Under coronakrisen oplevede kvinden og hendes kolleger et pres om at blive vaccineret, og nu har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) konkluderet, at hun er kommet til skade som følge af arbejdet.

Kvindens arbejdsevne er nedsat med 90 procent, og hun er tilkendt førtidspension.

Beløbets størrelse skyldes, at hun kun var 30 år, da hun kom til skade.

De 11 millioner udbetales løbende og modregnes i førtidspensionen og dækker den løn, hun kunne have tjent som social- og sundhedsassistent, indtil hun i 2064 fylder 73 år og kan gå på folkepension.

AES bemærker også, at arbejdsgiveren - Fredericia Kommune - havde en særlig interesse i, at hun blev vaccineret.

- Vi har lagt vægt på, at sundhedsmyndighederne anbefaler brug af vaccination mod covid-19 til specifikke medarbejdergrupper og til specifikke arbejdsopgaver, hvortil du hører i form af dit virke som social- og sundhedsassistentelev, lyder det ifølge Fagbladet FOA.