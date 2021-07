Stak af fra politiet: Motorcyklist kørte 200 km/t, hvor han måtte køre 80

Blev målt til 200 km/t

Manden nåede op på 200 kilometer i timen på Vejle Landevej mod Brovad. Det var først, da manden væltede ved rundkørslen ved Skærbækvej, at politiet fik mulighed for at anholde ham.

Vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Halfdan Kramer fortæller, at manden undervejs også overtrådte en del andre færdselsforseelser.

- Han mister muligvis herredømmet over motorcyklen ved rundkørslen. Hverken han eller nogle fra politiet kommet til skade. Han forsøger derefter ikke at stikke af og bliver anholdt uden besvær, fortæller vagtchefen.

Manden fremstilles ved retten i Kolding 08.30 i morgen.