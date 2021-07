Stak af fra politiet: Motorcyklist kørte over 200 km/t, hvor han måtte køre 80

Man kan nå at tilbagelægge mange meter asfalt, når man kører med over 200 kilometer i timen. Det måtte Sydøstjyllands Politi erkende, da en færdselspatrulje ville stoppe en motorcyklist. En episode uden for Fredericia, der varede omkring otte minutter.

Manden havde ikke i sinde at stoppe, efter at politiet havde henvendt sig til ham. Han forsøgte i stedet at stikke af fra politiet.

Undervejs blev manden målt til at køre over det dobbelt af, hvad der er tilladt på strækningen.