Statsrevisorer kritiserer fredericiansk-baserede Energinet

Energinet er enige - og uenige

I en pressemeddelelse skriver Energinet, at virksomheden er enig i dele af kritikken, mens flere konkrete kritikpunkter tilbagevises.

Om kritikken i forhold til at Energinet ikke har orienteret ministeriet rettidigt om outsourcingen, svarer Energinet:

- Energinet mener, at der med samarbejdsaftalen med KMD er tale om en almindelig beslutning af driftsmæssig karakter, der ikke kræver forhåndsorientering, men er enig i at informationen hensigtsmæssigt kunne have været givet til ministeriet tidligere.

Energinet er ifølge virksomhedens finansdirektør, Torben Thyregod, grundlæggende ikke enig med statsrevisorernes kritik af, at outsourcing er problematisk.

- Vi mener, at det øger sikkerhed og drift, når Energinet bruger eksperter og professionelle samarbejdspartnere, frem for selv at skulle løse alle it-opgaver på alle områder i en mere og mere kompleks verden med hastige forandringer, siger Thyregod.

Energinet har indgået samarbejde med den danske it-virksomhed KMD og den internationale Kyndryl, som hjælper med drift af servere.

Fysisk står serverne, tilføjer finansdirektøren, hos Energinet. Og der er strenge sikkerhedskrav og overvåget adgang for de folk, der skal arbejde med dem.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) siger på sit ministeries hjemmeside, at kritikken skal "tages meget seriøst".

- Jeg har derfor bedt ministeriet om hurtigst muligt at igangsætte en række tiltag, så kritikken af Energinet og ministeriet imødekommes på bedste vis, siger Dan Jørgensen.

Blandt tiltagende er en ekspertgruppe, der skal lægge en plan for "effektiv fremdrift i opfølgningen på og udbedringen af" kritikken. Ministeriet pålægger også Energinet at flytte it-området fra et datterselskab til moderselskabet.