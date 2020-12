Steen Wrist overtager borgmesterposten i Fredericia

En enig socialdemokratisk byrådsgruppe har fundet afløseren til borgmesterposten i Fredercia. Det bliver Steen Wrist, Socialdemokratiet, der tiltræder som borgmester, efter nuværende borgmester Jacob Bjerregaard tirsdag eftermiddag meddelte sin afgang.

Steen Wrist har takket ja til posten, meddeler Socialdemokratiet i en pressemeddelelse.

-Jeg har haft brug for tid til at overveje det nøje i samråd med min kone. Planen var egentlig, at jeg i dag i ro og mag skulle fejre min 40-års fødselsdag, men det blev en noget anden dag, end vi havde forventet, siger den kommende borgmester.

Nye opgaver

Fra 1. februar 2021 bytter Steen Wrist fagforeningslivet hos Fagforbundet 3F ud med borgmesterkontoret.

Han ser frem til opgaverne, der følger med overtagelsen af borgmesterkæden.



- Vi har i byrådet sat gang i en rivende udvikling af Fredericia på mange fronter, og der er mange opgaver at løse endnu. Derfor glæder jeg mig til min nye opgave, hvor jeg med vores fælles ambitiøse budget som grundlag, skal finde gode brede løsninger i samarbejde med det øvrige byråd. Et samarbejde, som Fredericia er kendt for og skal være stolte af. Det glæder jeg mig til at føre videre, siger Steen Wrist, der i indeværende byrådsperiode har været formand for By- og Planudvalget samt kommunalpolitisk ordfører.

Samarbejde er vigtig

I 2005 flyttede den kommende borgmester til Fredericia, og nu glæder Steen Wrist sig til at sætte sit eget præg på byen, når han overtager borgmesterposten.

- Jeg er min egen og har min egen ledelsesstil, hvor samarbejdet med min by og mit byråd er helt centralt. Løsningerne er vi fælles om, og det er med den tilgang, jeg tiltræder hvervet som borgmester, siger han i pressemeddelelsen.

Privat er Steen Wrist gift med Berit og har tre børn.