Stenkaster smadrede ruder på politigård

En 59-årig mand smadrede onsdag aften en stribe ruder i politigården midt i Fredericia. Det yderste lag glas blev knust ved indgangspartiet og kantinen.

- Det er ikke voldsomt klogt at kaste sten mod en politistation, hvor der der opholder betjente i tjeneste. De styrtede ud og fik fat i stenkasteren, der viste sig at være en 59-årig stærkt påvirket mand, siger vagftchef Karstenm Højrup, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Den 59-årige blev sigtet for hærværk og har tilbragt natten i detentionen for at sove sin brandert ud.

Det lykkedes ikke politiet onsdag aften at få en forklaring på, hvorfor den 59-årige havde valgt politigården som mål sine stenkast.

- Men noget kunne jo tyde på, at han har en eller anden form for mellemværende med politiet, siger Karsten Højrup.