Stigende udgifter til specialområdet presser kommunernes økonomi

Han peger på, at det skyldes, at flere børn og unge har brug for en særlig indsats.

- Hver gang det sker, smider vi, hvad vi har i hænderne, og hører hvad vi kan gøre for, at dette barn får det bedst mulige tilbud, siger Steen Wrist.

Han tilføjer, at prisen på de specialiserede botilbud er steget.

Andre velfærdsområder nedprioriteres

Ifølge KL's formand Martin Damm prioriterer kommunerne det specialiserede socialområde og er nødsaget til at foretage 'benhårde prioriteringer' for at få det hele til at gå op

- Det betyder, at andre velfærdsområder bliver nedprioriteret for at følge med. Vi kan ikke blive ved med at forlænge verden med brædder. Kommunernes økonomi er presset til bristepunktet, udtaler KL-formanden i en pressemeddelelse.



Bekymret for de unge

Når man i Fredericia Kommune skal finde flere penge til det specialiserede børne- og ungeområde, så må pengene findes inden for børne- og ungeområdet.

- I Fredericia har vi jo rammestyring. Så er man udfordret og mangler penge, så er det som udgangspunkt inden for udvalgets eget område, at pengene skal findes. Det vil sige, at det her kan blive skole- og dagtilbud, hvor vi så skal finde pengene, siger borgmester Steen Wrist.