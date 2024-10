Stolte sosu-studerende vil ændre vores fordomme

150 unge mennesker er i disse dage samlet i Fredericia for at lægge planer for, hvordan deres uddannelse kan opnå et bedre omdømme.

I Fredericia er 150 unge lige nu samlet i et såkaldt rollemodelkorps. De læser alle sammen til enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Et erhverv, der lider under et dårligt ry, og som der om seks år vil mangle 6.500 af. Det vurderede FOA i 2021.

De 150 sosu-hjælpere og -assistenter har tirsdag og onsdag deltaget i en workshop om, hvordanb de kan gøre deres fag mere populært. Foto: Josephine Maria Møller

- Man hører meget den der med, at sosu er den nemme vej. Og at vi ikke laver andet end personlig pleje og at sidde på kontoret og drikke kaffe. Men det er bare så meget mere end det, fortæller en af deltagerne i roollemodelkorpset, Louise Høyby Nielsen.

Louise Høyby Nielsen fra Vejle er en del af rollemodelkorpset. Foto: Josephine Maria Møller

Når de unge er samlet i Fredericia, er det håbet, at de kan være med til at ændre fortælling om faget og dermed styrke uddannelsens omdømme, så flere får lyst til at vælge den karrierevej. - Fordomme bygger på uvidenhed, og det er også det, vi kæmper for at lære noget om, hvordan vi formidler det bedst muligt, sådan at disse fordomme kan slås ned, ved vi oplyser folk om, hvad vi egentlig laver, mener Louise.

Cecilie Egebjerg Mortensen fra Vejle har aldrig været i tvivl om, at hun ville vælge susu-hjælper-vejen. Foto: Josephine Maria Møller

For Cecilie Egebjerg Mortensen lå det altid i kortene, at hun ville gå velfærdsvejen. - Jeg er meget typen, der ikke kan finde ud af det der med at skulle sidde og lytte (i skolen red.) tre år i streg. Jeg har brug for afveksling, så de ting jeg lærer, er de ting, jeg får lov at komme ud og prøve af. For Frederik Stenkjær har vejen til sosu-uddannelsen været mere kringlet. - Jeg har prøvet at være håndværker. Det fik jeg dårlige knæ af. Så prøvede jeg en masse forskelligt arbejde, men jeg kunne ikke rigtigt finde ud af, hvad det var, jeg skulle vælge. Til sidst endte jeg med at prøve være ufaglært inden for social og sundhedshjælperfaget. Og jeg synes, det er et arbejde, jeg kan stå op til.

Frederik Stenkjær fra Horsens har også prøvet at gå håndværkervejen. Foto: Josephine Maria Møller

Stolthed over at hjælpe andre Særligt én ting går igen ved de unges uddannelsesvalg. Det er stoltheden ved faget. - Om det er at gå hen og lægge en hånd på skulderen, eller jeg spørger ind til, hvordan de har det, eller om det er at hjælpe dem med at komme op om morgenen. Det der med, at man bliver bekræftet i, at man gør noget rigtigt hele tiden, og man gør nogle andre glade. Man oplever en enorm taknemmelighed i sit arbejde fra andre mennesker, og det er virkelig bekræftende, siger Louise om sit valg. - Jeg er glad for, at jeg fandt et arbejde. Jeg er glad for, at jeg kan komme glad hjem fra og tage glad på arbejde, fortæller Frederik. Ny gymnasieretning kan være medspiller Tirsdag eftermiddag præsenterede regeringen sit reformudspil om et uddannelsessystem, der blandt andet vil betyde oprettelsen af et erhvervs- og professionsrettet gymnasium under navnet EPX. - Rekruttering til hele velfærdssektoren kunne styrkes denne her vej, for dem der har lyst til at arbejde med mennesker. De skal have muligheden for at arbejde med mennesker, også når de tager deres ungdomsuddannelse, lyder det fra Jacob Bro, der er direktør på Social- og Sundhedsuddannelsen i Vejle. Målet med den nye ungdomsuddannelse er blandt andet at gøre det lettere for unge at få overblik over, hvilke erhvervs- og professionsuddannelser de ønsker at forfølge. Uddannelsen vil kræve et gennemsnit på 2, vare i udgangspunktet to år og ifølge udspillet blive indført i sommeren 2030 i 87 danske byer.