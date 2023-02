På grund af samfundsnedlukningerne i forbindelse med coronapandemien er det fire år siden, der sidst blev afholdt Boat Show Denmark.

Interessen har derfor været stor for at se nyhederne fra bådenes verden, som de mere end 200 udstillere har med til Fredericia.

- Vi forventer hen over de her to weekender, hvor udstillingen kører, at ramme cirka 30.000 gæster, siger Lars Søndergaard, der er messechef ved Messe C i Fredericia