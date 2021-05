Store dele af Carl Christians ejendom under vand: Det ligner en slagmark

Ikke første gang

Men det er ikke første gang, at husejeren oplever en oversvømmet garage, vej og baghave. For fire år siden skete næsten det samme. Det var en kombination af højvande i fjorden og et ordentlig skyld, der var skyld i, at garagen og den tilhørende baghave blev oversvømmet.

- Men det var ikke så slemt, som den her gang, siger Carl Christian Ohrt.

Og han fortæller, at problemet er blevet værre. Han understreger derfor, han forventer, at der kommer til at ske noget, der kan løse problemet.