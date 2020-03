Stort benzinudslip lukkede havneområde

Mandag morgen blev Trekantområdets Brandvæsen alarmeret om et større benzinudslip på Vesthavnsvej i Fredericia. Foto: DanmarkC TV

Mandag morgen blev Trekantområdets Brandvæsen alarmeret om et større benzinudslip på Vesthavnsvej i Fredericia.

Der var tale om en rørledning, der transporterer brandstof i form af formentlig benzin. Efter de foreløbige oplysninger er der formentligt tale om, at en pakning er defekt på rørledningen, og brændstof derfor lækker fra ledningen.

Tilførslen til ledningen er stoppet og får ikke yderligere brændstof udover det, ledningen indeholdt ved uheldet. Ledningen tilhører virksomheden Samtank a/s, der straks blev evakueret.

Klokken 09.30 oplyser vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, at faren for brand og eksplosion er drevet over.

Havde storbrand i tankerne

- Med erindring om storbranden på Fredericia Havn for fire år siden (3. februar 2016) siden tog vi situationen yderst alvorligt, da benzinen var strømmet ud nær et elskab, som kunne skabe gnister og antænde. Vi fik dog hurtigt lagt skum ud og dermed også fjernet faren for en brand, siger vagtchef Jørn Lindhardt, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Indsatsen på stedet gik først og fremmest ud på at sikre området og der blev sat afspærringer rundt om havnen.

I første omgang blev Holstensvej lukket for trafik - men blev hurtigt åbnet igen.

Nu, hvor risikoen for brand og eksplosion er væk, skal Miljøvagten fra Fredericia Kommune tjekke området og vurdere, om der er brug for en indsats for undgå forurening.