Afføring lukker populær badestrand

Fredericia Kommune mister chef til direktørstilling i Svendborg

Fredericia Kommunes chef for HR og Organisation, Lene Daugaard, rykker over Lillebælt og til Svendborg, hvor hun bliver direktør for SIMAC.

SIMAC, som er landets største maritime uddannelsesinstitution, henter Lene Daugaard ind fra Fredericia Kommune. Her bliver hun ny direktør.

Tidligere har hun været i ledelsen hos maskinmesterskolen i København, ligesom hun tidligere har været afdelingsleder for ledelse og organisationsudvikling hos Professionshøjskolen UCC, fremgår det af LinkedIn.

Til Fyns Amts Avis fortæller Lene Daugaard også, at netop tilknytningen til uddannelsessektoren har haft stor indflydelse på beslutningen:

- Jeg har otte års ledelseserfaring indenfor uddannelsessektoren. Jeg har været meget glad for mit job i Fredericia Kommune, men jeg brænder for uddannelsesverdenen, og derfor har jeg valgt at vende tilbage til den sektor.