Strejkeplakaten er lagt på hylden, men løsningen er ikke god

Regeringen lægger op til, at sygeplejerskerne skal have 5,52 procent mere i løn. Men det giver Emma Rattenborg Hessels ikke meget for.

- Det er rigtigt, at den procentvise lønstigning er der, men jeg synes, det er nødvendigt med en generel stigning i grundlønnen, siger hun.



Strejken har ikke ført til noget

Den over to måneder lange strejke har i følge formand for Dansk Sygeplejeråd i Syddanmark, John Christiansen, ikke ført til noget. Han mener, at det er demotiverende for de ansatte og for kommende sygeplejersker.

- Regeringen ophøjer det, vi havde i forvejen til lov, og de kommer ikke med flere penge. Jeg havde gerne set, at Folketinget og regeringen var kommet os i møde, siger han. Han er skuffet over situationen.

- Vi har kæmpet, alt det vi kunne, og vi er også klar til at forsætte. Konflikten stopper, men vi stopper ikke, siger han.