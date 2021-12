Strøm igen i Fredericia efter nødgenerator fra juleaften meldte fejl

Muligvis nødvendigt med ny transformer

Driftsovervågningschef Carsten Pedersen fortæller, at firmaet tidligere mandag har været ude ved generatoren i Fredericia for at fordele varmepumperne og dermed belastningen mere ligeligt på generatorens tre faser. Hvorfor generatoren derfor nu melder fejl er uvist. Tre mand er ude på stedet for at afhjælpe problemet.

Carsten Pedersen fortæller, at TREFOR efter nytår vil danne sig et overblik over strømforbruget i boligområdet, og hvorvidt den nuværende transformer er stor nok til det forbrug. Hvis ikke, skal den skiftes, oplyser han.