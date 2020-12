Strømsvigt juleaften: Så er man godt nok på den

- Vi fik noget at spise, hvad var klokken? halv ti eller sådan noget?

Mette Madsen, pædagogmedhjælper, kigger spørgende på sin søn, Jesper, folkeskolelærer. De to fortæller lattermildt om deres julemiddag. Den blev lidt forsinket i Golfkvarteret i Fredericia.

Det meste af juleaften blev nemlig mørklagt, da den transformerstation, der forsyner området, brød i brand klokken 17.30. Det betød, at ovn, køleskab og komfur slukkede i 256 husstande.

Coronajul



- Det blev jo en coronajul. Alt, det der kan gå galt, går jo galt i år 2020, så ja. Men vi løste det i hvert fald, fortæller Jesper Madsen, og Mette Madsen supplerer:

- Vi var i gang herude i køkkenet. Jesper var ved at lave lidt andesteg, og kartoflerne var lige ved at være færdige, og jeg skulle til at lave sovs og rødkål. Og så skulle vi lige have andestegen i ovnen, og så gik der noget af strømmen. Og så blev vi sådan "ej for helvede det var irriterende" - undskyld jeg bander. Men så fandt vi ud af, at der faktisk var flere steder, hvor der ikke var strøm.

I stedet rykkede de julemaden ud på grillen.

Der blev lavet sovs, varmet rødkål og brunekartofler på grillen. Og så fik stegen også lige lidt ekstra varme derude.



- Det gik godt, og det var hyggeligt og det var sjovt, griner de to.