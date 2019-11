Syddanmarks højeste juletræ er klar til december

Metaljuletræet er kommet op at stå på toppen af Lillebæltsbroen. Foto: Frank Blauenfeldt, TV SYD

Juletræet er kun fem meter højt, men det er nok det juletræ med den højeste juletræstop i Syddanmark.

Onsdag formiddag blev det rejst på toppen af Lillebæltsbroens ene pylon, og på fredag klokken 12 bliver julelysene tændt.

- Det er en af de mere sjove opgaver, når juletræet bliver gjort klart, fortæller Morten Andersen, der er smed og som har arbejdet på Lillebæltsbroen i 25 år.

Metaljuletræet bliver transporteret til toppen af pylonerne og samlet på stedet, og med pylonernes højde på 120 meter når juletræsstjernen op i en højde på cirka 125 meter.

Skulle der opstå voldsomt vintervejr, vil juletræet blive lagt ned, så det ikke vælter.

- Vi vælger helst de dage med godt vejr, for det kræver arbejdet.

- Det er ikke kun her på Lillebæltsbroen, vi sætter et juletræ op, vi sætter det også op på andre broer, så der går en del tid med juletræer her i slutningen af november, siger Morten Andersen.

Morten Andersen er en særdeles rutineret herre, når det gælder julepyntning af Lillebæltsbroen. I de 25 år, han har arbejdet på broen, har han sat juletræet op de fleste af årene.

Juletræet bliver stående til efter nytår.

Metaljuletræet er på vej op at stå på toppen af Lillebæltsbroen. Foto: Frank Blauenfeldt, TV SYD

Juletræet kommer til at stå med lys i hele december. Foto: Frank Blauenfeldt, TV SYD

Læs også Kom med ned i bunden af Lillebæltsbroen