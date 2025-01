Sydjysk kommune køber nordjysk havn

Det betyder at Energinet får en ramme på 7,1 milliarder kroner, der skal betales tilbage. Staten vil yde tilskud op til otte milliarder kroner i driftstilskud, som vil falde over 30 år. Pengene kommer fra det økonomiske råderum.

Regeringen vil lempe vilkår for brintrør til Tyskland og yde milliardstøtte, så opførslen kan fremskyndes med et år.

I første omgang skulle hele ledningen have været færdig i 2028, men tilbage i oktober blev planerne udskudt, så brintrøret først ville stå klar i 2032. Nu gør den nye aftale så, at første del af røret vil være færdig i 2030.

- Forudsætningen er, vi kan forbinde dansk produktion til tysk efterspørgsel, det kræver et brintrør, og det er vi fra regeringens side klar til at hjælpe på vej, siger Lars Aagaard.

- Det er vigtige og meget positive udmeldinger, regeringen kommer med i dag. Der kommer en stærk ny energi, så at sige, ind i udbygningen af havvind og dansk produktion af brint. Det er godt for den grønne omstilling og udbygningen af billig, vedvarende energi til danskerne. Og især for Syd- og Sønderjylland har det store perspektiver for arbejdspladser og udvikling i landsdelen. Både i Esbjerg men altså også bredere i landsdelen, siger Jesper Petersen, Klima- og Energiordfører i Socialdemokratiet, til tvSyd.

Statsstøtte til havvindmøller

Regeringens tiltag stopper ikke ved brint. Efter Danmarks største havvindmølleudbud til dato endte i sammenbrud før jul, skifter regeringen nu kurs.

Det betyder, at regeringen nu er klar til at give statsstøtte til havvind.

- Vi vil have 100% grøn strøm, og vi skal være mere sikre og uafhængige af energi fra Rusland og andre. Men vilkårene for udbygning af havvind har ændret sig dramatisk de seneste par år, vi gik fra, at staten fik meget lukrative bud ved det forrige udbud af havvind, til at der i det store næste udbud december slet ingen bydere var, siger Jesper Pedersen

- Nu gør regeringen det klart, at vi vil lægge øget statslig kraft og støtte i at få udbygget energien fra havvind, og at brintrøret til Tyskland skal lykkes, siger Jesper Pedersen

En model med statsstøtte skal forberedes for nye udbud på 2-3 gigawatt havvind, og samtidig annulleres et igangværende stort udbud i de indre danske farvande. Det er ifølge Henrik Frandsen, energiordfører (M) planen, at et par af de nye havvindemølleparker skal placeres i Esbjerg.