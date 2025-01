Sygdomsramt ægtepar ladt i stikken af flere forsikringsselskaber efter stormen nytårsaften

Når nu det er jer, som Ejner Vinter har betalt til, burde det så ikke være jer, der dækker skaden?

- Det er korrekt, at Ejner Vinter har tegnet en bygningsforsikring hos Tryg. Af rapporten fra skadeservice, der var tilkaldt i forbindelse med skaden, fremgår det dog, at regnen er kommet ind, fordi undertaget ikke har kunne holde tæt ved meget nedbør, og fordi regnen har kunne trænge ind ved det overlæg, som er lagt i forbindelse med det tagarbejde, som Ejner Vinter er ved at få foretaget. Trygs taksator er kommet frem til samme konklusion efter også at have besigtiget skaden. Af betingelserne i vores bygningsforsikring fremgår det, at forsikringen ikke dækker, hvis skaden er sket som følge af bygge- og reparationsarbejde på bygningen eller grunden.



- Da vandskaden er sket som følge af bygge- og reparationsarbejde, mens Ejner Vinter har fået lagt nyt tag, dækker bygningsforsikringen ikke jævnfør vores betingelser. Tryg har derfor henvist ham til at tage kontakt til firmaet, som står for tagarbejdet.

Ejner Vinter føler sig efterladt på perronen med en potentiel stor regning. Hvordan har I det med, at en kunde, der har betalt mange penge til jer, pludselig er endt i den her situation?

- Det er meget beklageligt, at Ejner Vinter ikke føler sig korrekt vejledt i situationen, og vi har fuld forståelse for, at det er en frustrerende situation at stå i. Det fremgår dog af bygningsforsikringens betingelser, hvilke undtagelser der er for forsikringens dækning, og vi har derfor ikke mulighed for at dække skaden.

Ejner Vinter siger, at I to forsikringsselskaber ikke tager kontakt til hinanden for at finde en løsning. Hvorfor gør I ikke det?

- Tryg har ikke mulighed for at anmelde en skade til et andet selskab. Vi har henvist Ejner Vinter til at tage kontakt til firmaet, som står for reparationen af taget og i den forbindelse har lagt undertaget. De skal så vurdere, hvordan de vil håndtere henvendelsen fra ham – herunder anmelde skaden til deres forsikringsselskab.

Carsten Hvass-Nielsen, skadedirektør, Tryg Forsikring