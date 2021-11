Thulesen Dahl inden møde: Vi skal have afklaring hurtigst muligt

Jo hurtigere, der er afklaring om, hvem der skal være ny formand for Dansk Folkeparti, desto bedre.



Det sagde Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, da han ankom til lørdagens hovedbestyrelsesmøde på Hotel Trinity i Fredericia.

På mødet skulle hovedbestyrelsen tage stilling til, om og hvornår der skal afholdes et årsmøde for at vælge ny formand.

Kristian Thulesen Dahl lægger vægt på en hurtig afgørelse.

- Jeg siger bare, at når man står i en organisation og skal skifte formand, er det klassik lærdom, at jo kortere tid, der er uklarhed jo bedre, sagde Kristian Thulesen Dahl.

Men partikollegaen Peter Kofod mener, at årsmødet bør udskydes, til der er klarhed over retssagen mod Morten Messerschmidt og rigsretssagen mod Inger Støjberg.

DF skal vælge ny formand, efter at Kristian Thulesen Dahl i denne uge meddelte, at han vil træde tilbage efter ni år på posten.