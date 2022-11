Ti Trin Ned fik stjålet Michelin-stjerne - nu tilbyder de findeløn

Restauratørparret håber på, at opslaget kan hjælpe dem med at finde stjernen. Rainer Gassner forventer dog ikke, at det lykkes. Han har i stedet spurgt Michelinguiden for at høre, om de vil erstatte den stjålne plakette.



- Vi har valgt at lave det her opslag i dag for at fortælle, hvorfor den ikke hænger, hvor den plejer at hænge, at vi ikke har mistet den som sådan. Den er simpelthen blevet stjålet, siger Rainer Gassner.