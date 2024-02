Tidligere anbragte børn sagsøger staten for ophold på Erritsøhus

En af dem er Vibeke Nielsen. 31. marts 1955 blev hun som to-årig anbragt på børnehjemmet Erritsøhus ved Fredericia og her fik hun en barndom, der ifølge hende var præget af misbrug og omsorgssvigt.

Det skriver dr.dk.

Hun har derfor besluttet at sagsøge staten for brud på sine menneskerettigheder, fordi den ikke greb ind over for krænkelserne.

Og hun er ikke den eneste. Seks andre, der har boet på Erritsøhus i 1950'erne, '60'erne og '70'erne, har også sagsøgt staten.

- Jeg vil have retfærdighed på området. Jeg har jo fået en undskyldning, så det er jo ikke det, men jeg vil bare have, at vi får retfærdighed på området, siger Vibeke Nielsen til dr.dk.

Hun henviser til den undskyldning, som statsminister Mette Frederiksen (S) gav tidligere anbragte tilbage i 2019.