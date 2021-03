Tidligere chefer: Borgmester fik folk til at droppe jobbet

Som chef gjaldt det om at skærme sine medarbejdere for borgmesteren, for ”folk præsterer jo ikke optimalt, når de frygter chefens reaktion”. En af kilderne mener, at Jacob ”ville fungere bedre som general i hæren”:

”Han talte virkelig grimt til folk og brød sig ikke om modargumenter. Kritikere blev kørt ud på et sidespor, og han skældte folk ud foran deres kolleger. Derfor er der arbejdsopgaver, som kunne være løst bedre. Det førte også til begrænset interesse for at søge job i Fredericia”.

Toppen røg hurtigt ud

Mindst 20 topchefer og direktører fratrådte fra januar 2014, da Jacob Bjerregaard blev borgmester, til han stoppede ved årsskiftet. Det er ifølge eksperter et usædvanligt højt antal.

To kommunaldirektører røg ud, inden den nu hjemsendte kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe blev ansat. Alle fire medlemmer af direktionen var ude af døren i løbet af Bjerregaards første år som borgmester.

”De blev skubbet ud af kommunen, alle fire”, siger en af eks-cheferne, ”Jacob ville rydde op og samle sit eget hold. Han stolede kun på de folk, han selv ansatte. Men når 20 topchefer forsvinder på kort tid, så kan det ikke være rationelt det hele”.

I 2019 kom et såkaldt mulighedskatalog, som i høj grad var et sparekatalog. Her kunne nogle chefer læse, at man ville fjerne deres funktion. Man kunne lige så godt have sat deres navn på listen over, hvem man overvejede at fyre, siger DJØF-tillidsmand i Fredericia Kommune, Bobby Bhatia, til TV SYD.

Sidste år skete der en ekstremt stor udskiftning blandt DJØF-ansatte i kommunen. Omkring 30 procent af de DJØF-medarbejdere, jeg repræsenterer, er ansat inden for det seneste år. Jeg ved, at mange stoppede, fordi de var utilfredse med arbejdsmiljøet, siger Bobby Bhatia.