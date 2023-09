Tidligere kommunaldirektør fratræder efter gensidig aftale

Parterne har indgået en gensidig fratrædelsesaftale. Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Mandag meddelte regionen, at Zacho-Broe var fritaget for tjeneste.

- Region Sjælland har ønsket en ny profil til at stå i spidsen for regionens administration. Vi ønsker at anerkende og takke Annemarie for hendes store indsats for regionen i de store opgaver, der har været ikke mindst på sundhedsområdet og indenfor Psykiatrien, lyder det i meddelelsen.



Annemarie Zacho-Broe nåede fem måneder som regionsdirektør for Region Sjælland.