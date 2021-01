Tidslinje: Sådan gik Fredericia Teater fra musicalmastodont til milliongæld

Siden 2011 er Fredericia Teater gået fra den ene kæmpesucces til den næste. Musical efter musical har lokket danskerne i teatret både i hjembyen Fredericia og i København og Aarhus.

Musicals om Tommy Seebach, Disneyklassikere og Shu-bi-dua har spillet for fulde sale og sågar hevet Reumertpriser hjem til fæstningsbyen ad flere omgange.

Men i begyndelsen af coronakrisen i marts sidste år var det slut. Teatret gik konkurs med et brag. Hvor der blot nogle få år tidligere havde været en stor positiv egenkapital at arbejde med, var der nu kæmpe underskud og behov for et betragteligt to-cifret millionbeløb, hvis teatret skulle overleve.

Herunder kan du følge Fredericia Teaters fald fra tinderne - fra begyndelsen på musical-eventyret i 2011 til konkursen ni år senere.

Tryk på overskrifterne og se tidligere artikler om Fredericia Teater.