Tjekkisk byrådsmedlem krydser fingre for Nye Borgerlige

Her skal tæt på 300 tilmeldte medlemmer stemme om, hvorvidt de vil nedlægge partiet, som den tidligere formand Pernille Vermund ønskede det. Eller om man vil gå videre med en ny formand.

Eva With er indvandret fra Tjekkiet, og hun er stor tilhænger af partiets indvandrerpolitik.

- Jeg kom til Danmark på grund af kærlighed. Det er et skønt land. Og man skal gøre alt for at passe på Danmark, så der er plads til danskerne, og landet ikke bliver oversvømmet af massiv indvandring og spontan asyl, siger Eva With.

Det tidligere DF-folketingsmedlem Martin Henriksen og det sydfynske medlem Daniel Fischer er kandidater til formandsposten.