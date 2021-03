Tømrerværksted i Fredericia står i flammer

Fredag klokken 17.29 modtog politiet en anmeldelse om en brand i et tømreværksted på Nørrebrogade 135 i Fredericia.

Da TrekantBrand kort tid efter anmeldelsen ankom til stedet, stod taget i flammer.

Brandvæsenet er lige nu i gang med et omfattende brandslukningsarbejde på stedet. Ifølge Sydøstjyllands Politi er branden ikke til fare for husene omkring.



- Branden er ikke umiddelbart til fare for de omkringliggende huse. Der ligger noget bebyggelse vest for selve ulykkesstedet, som måske vil komme til at opleve gener fra røgudviklingen, siger Torben Wind, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

På nuværende tidspunkt har politiet ingen oplysninger om, at branden har medført personskader.