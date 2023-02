Tøndersucces: To ud af tre ukrainske flygtninge har fået jobs

Tallene viser, hvor mange ukrainere, der har fået et arbejde ud af alle de ukrainere, der er kommet til en given kommune. Men tallene skal tages med et stort gran salt, for der er flere ting, der kan skævvride indtrykket.

For mange af ukrainere er stærkt traumatiserede af deres oplevelser og derfor ikke i stand til at arbejde. Hvis en kommune modtager en uforholdsmæssig stor andel af dem, vil det kunne ses på tallene.

Derudover betyder antallet også noget. Hvis der kun kommer få ukrainere til en kommune, vil få uarbejdsdygtige slå endnu kraftigere igennem.

Derudover kan flygtningenes kompetencer eller præferencer gøre, at det er lettere at skaffe dem et job i en kommune fremfor en anden. Det vil sandsynligvis være lettere at skaffe en ukrainer arbejde i landbruget i Tønder end i Fredericia, for at tage et tilfældigt eksempel.