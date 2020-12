Tog står stille hele mandag

Alle regionaltog mellem Aarhus og Fredericia er aflyst mandag og foreløbig frem til midnat, da et sporarbejde trækker ud. Det oplyser DSB.

Banedanmark oplyser mandag formiddag, at noget materiel til brug for reparation af sporet på strækningen mellem Vejle og Børkop er gået i stykker, hvor et sporarbejde natten til mandag ikke kan gøres færdig før nyt materiel er fremme.

Derfor er kun et spor til rådighed mellem Vejle og Fredericia, hvorfor regionaltogene må holde stille til fordel for de gennemgående tog på tværs af landet

Intercity- og lyntog på strækningen kører derfor som normalt men standser ekstraordinært i Hedensted, mens der er indsat togbusser til Brejning og Børkop stationer.

Togene til og fra Struer kører ikke mellem Vejle og Fredericia. Man skal skifte i Vejle.



I Fredericia og Vejle er der forbindelse mellem tog og togbusser.

Kø på E45 mod Aarhus

Valgte man mandag morgen bilen til Aarhus, gav det også bøvl, da der på E45 ved Hedensted var sket et uheld, som skabte lang kø mod nord og mindre kikkekø mod syd.

Først ved 8.30-tiden var trafikken på motorvejen igen normal.