Tre afgørende personer har på få år været med til at genrejse håndboldklub

I årene efter hæfter Bent Nyegaard sig netop ved, at klubben har formået at forvalte økonomien godt og spille sine kort rigtigt.



- Der skal være nogen, der bliver bannerfører, når du har været i konkurs, siger Bent Nyegaard.

- Her kommer det for alvor, da Jesper Houmark bliver cheftræner i klubben i 2016 og er med til at sikre oprykning til ligaen. Han blev en motor for hele det arbejde, der førte til, at de stort set siden da har truffet kloge beslutninger. Det er ikke kun et spørgsmål om penge, det er også et spørgsmål om at finde kombinationen af at hente spillere udefra og have et ungdomsarbejde, der fungerer og er inspirerende, siger håndboldeksperten.

Ingen døgnflue

I 2022 overtog den tidligere danske landstræner Gudmundur Gudmundsson cheftrænerstolen, men er fortsat i et tæt makkerskab med Jesper Houmark.