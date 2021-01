Uenighed om borgmesters opførsel i sag om byggegrund

Sagen om Fredericia Kommunes tidligere borgmester Jacob Bjerregaards (S) køb af en byggegrund tilbage i 2016 får nu kommunen til at udvide deres advokatundersøgelse.

Dette sker samtidig med, at et notat viser, at den daværende borgmester har givet en embedsmand besked på at få handlen af byggegrunden gennemført.

Det fremgår af et notat, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

I et telefonnotat mellem chef for Teknik og Miljø i Fredericia Kommune og chefjurist Henrik Melchior Olsen, fortæller salgschef i kommunen Jens Ole Andersen, at han mødtes personligt med Jacob Bjerregaard i forbindelse med salget af byggegrunden.

Her gav Jakob Bjerregaard, ifølge notatet, salgschefen besked på, at Jakob Bjerregaards kone, Lotte Cederskjold, ville have grunden, og så skulle salgschefen "bare få det til at ske".



Ifølge notatet bekræftede den daværende borgmester også, at han vidste, at andre også kiggede på grunden. Under Ekstra Bladets behandling af sagen, har Jacob Bjerregaard, ifølge avisen, afvist at have kendskab til, at andre interesserede kiggede på grunden.