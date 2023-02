Uheld på Den Ny Lillebæltsbro skaber "ekstraordinær kødannelse"

Ingen kommet til skade

Kødannelsen skyldes en brand på Den Ny Lillebæltsbro, der opstod tidligere på eftermiddagen, hvor to lastbiler stødte sammen cirka midt på broen. Herefter brød den ene lastbil i brand.

Til Fredericia Dagblad fortæller operationschef ved Trekantbrand, Bo Gøgsig, at ingen andre bilister er kommet til skade, ligesom to to chaufører har det godt efter omstændighederne. De er dog kørt på hospitalet for en sikkerhedsskyld.