Ukendt person bad om borgernes hjælp

- Vi opdagede det for et par uger siden - først var det kun internt i organisationen og til at håndtere. Senere udviklede det sig til, at man (identitetstyvene, red.) begyndte at sende mails ud til borgere uden for rådhuset, og så begynder at blive svært at håndtere, fortæller borgmesteren.

Så vidt borgmesteren ved, så er det stoppet nu.

- Jeg kan ikke være konkret om, hvad borgerne er blevet bedt om at hjælpe med. Der er også borgere, der har skrevet tilbage og spurgt, hvad de kunne hjælpe mig med, siger Steen Wrist.