Ung fredericianer er havnet i højspændt situation i udlandet

Russervenlige

Nu på selve valgdagen er han blandt andet på et valgsted i byen Comrat i Gagauzien i den sydlige del af Moldova.

- Det er en helt speciel og på mange måder en meget spændende del af landet med komplicerede historiske, kulturelle, sproglige og religiøse forhold, siger Filip Foldrup.

Gagauzerne er et lille overset folk, der taler et sprog tilhørende det tyrkiske sprog. De er ortodoks-kristne og føler sig ofte klemt mellem russiske interesser og interesser, der peger mod EU og den nuværende pro-EU præsident Maia Sandu i Moldova.

Kan ikke svare

Gagauzerne bliver ofte beskyldt for at være lidt for glade for Putin.

- Hvad siger de russiskvenlige folk til jer valgobservatører?

- Ja, her må jeg nærmest give dig et ikke-svar, for det er meget vigtigt, at vi fremstår upartiske. Vi arbejder alene med at observere. Vi er ikke nogen form for myndighed og kan ikke gribe ind i situationer, hvor der måske opstår noget mistænkeligt, siger Filip Foldrup.

Kedeligt? det synes han bestemt ikke. Tværtimod.

- Mens andre børn og unge i min skole var vilde med at skille en knallertmotor for at finde ud af, hvor den var stykket sammen, så har jeg altid været meget interesseret i, hvordan det internationale samfund politisk er stykket sammen for bedre at kunne forstå den, siger han.