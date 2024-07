Ung kvinde fra Fredericia satser hele klinikken på OL

Byernes by, lysets by, kærlighedens by. Kært barn har mange navne, men i de næste tre uger er Paris også OL-by. Her skal en stor del af OL løbe af stablen, og håndbolddommer Mads Hansen fra Vejle skal med.

- Jeg glæder mig helt vildt, og det er der mange årsager til. Der er kun OL hvert fjerde år, og der er kun 12 hold med, så det er den bedste af alle turneringer, fortæller Mads Hansen i en telefon fra ferieudlandet, hvor han er sammen med sin familie, inden han mandag skal afsted tre uger til OL.

At kalde Mads Hansen en erfaren håndbolddommer er månedens, måske årets, underdrivelse. Han er 47 år og har været håndbolddommer, siden han var tolv, hvilket har bragt ham i Guinness Rekordbog.

Han er også blevet kåret til årets håndbolddommer i 2017. Og han har dømt et utal af store turneringer.

- Det er et arbejde at fortsætte med at være relevant. Man kan få en fornemmelse af, at det er sådan en automatik, at man er med, men det er et privilegium, og det arbejder jeg og min makker på at sætte pris på, fortæller Mads Hansen.