Forældre føler sig ikke hørt - 'Krydset er farligt for vores børn'

Af Lisa Ung Udgivet 24. jun

På Kystvejen i Erritsø skal flere børn passere et trafikeret kryds hver morgen, når de skal i skole. Og det giver forældrene svedige håndflader.

Tiltagende trafik og uændret infrastruktur er overskriften på problemet. Det mener Frederik og Emilie Winther, der hver morgen er nervøse, når deres to børn begiver sig ud i trafikken mod Erritsø Fællesskole. - Vi er nervøse for det værst tænkelige, som er et uheld med fatale konsekvenser. Vi vil gerne have at vores børn kan færdes trygt i området og komme sikkert til og fra skole, siger Emilie Winther. Den ene går i 1. klasse, mens den anden går i 4. klasse. På deres vej mod skolen skal de passere Kystvejen og må derved benytte sig af et kryds ved Kystvejen og Højmosevej. Lige netop det kryds har længe bekymret forældrene.

Det er krydset ved fodgængerfeltet, der bekymrer forældrene. De mener, at bilisterne ikke tager hensyn til børn, der skal passere vejen. Foto: Grafik: Lasse Lund Hansen.

I marts 2023 skrev Emilie Winther en mail til Fredericia Kommune, hvor formålet var at råbe op omkring de trafikale udfordringer, de oplever. Forælderen udtrykker, at hun ikke følte sig hørt. - Jeg fik en mail retur, hvor kommunen skriver, at det ikke er en trafikfarlig vej, siger Emilie Winther. Ditte Nielsen, der er leder for Vej og Park i Fredericia Kommune, mener ikke, at der er tale om et farligt kryds. - Vi betragter ikke Kystvejen som en farlig strækning. Vi har været ude at måle på hastigheden i 2023, og det giver os ikke anledning til videre bekymring, udtaler hun. I mailen til kommunen forelagde Emilie Winther kommunen en række forslag til, hvad de kunne gøre for, at krydset bliver mere sikkert og trygt for børnene.

Frederik og Emilie Winther er nervøse, når deres to børn begiver sig ud i trafikken mod Erritsø Fællesskole.

At hæve cykelstien eller opsætte lysregulering var blot nogle af de løsninger, hun fremhævede. Men igen følte hun sig ikke hørt. - Det fik jeg ikke rigtig svar på, siger hun. Ditte Nielsen mener, at Kystvejen er en transportvej, hvor der er biler, der skal igennem. Sker der for mange ændringer ved vejen, mener hun, at det vil ødelægge andre områder i byen, der bliver trafikeret. - Begynder vi at pille for meget ved Kystvejen, risikerer vi, at bilerne finder andre veje at køre igennem. Blandt andet i boligkvarterer, og det tror jeg heller ikke, at folk er interesseret i.

Selvom der er et fodgængerfelt på krydsvejen, mener forældrene stadig ikke, at det er sikkert at krydse Kystvejen. Foto: Claes Adel, TV SYD