Vandkanoner, våben og hjertemassage: "Hverdagens helte" viste sig frem i Fredericia

Bag arrangementet står Urbania Street Food, som fik idéen til at holde en årlig beredskabsdag for fire år siden.



- Vi synes, det var en god idé og spurgte derfor om, det kunne være en idé at få et par brandbiler og et par ambulancer ned, fortæller Brian Løkkegaard, der er medindehaver af Urbania Streetfood og idémand bag det populære efterårsferie-event.

- Vi hylder hverdagens helte. Det var vores indgangsvinkel på det, men omvendt så ved vi også, at børn, og voksne for den sags skyld, elsker blå blink og sirener.



Glade ansigter og blå blink

Det, der begyndte med et par brandbiler og et par ambulancer, har vokset sig meget større gennem de seneste år.