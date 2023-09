Verdens første containerskib af sin slags får fast anløb til Fredericia Havn

Lasse Rosendahl forklarer, at dem, der skal lave anlæggene, vil have sikkerhed for, at investeringen bliver tjent hjem.

Omvendt vil dem, der skal bruge det, have sikkerhed for at kunne få brændstoffet, hvis de investerer i et skib.

- Der har Mærsk valgt at sætte i gang. Nu står vi så der, hvor produktionskapaciteten skal bygges op, men i dag er der ikke meget bæredygtig metanol til rådighed, siger han.